В Челнах неизвестный поджег дымовые шашки в пекарне

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Вчера в 16.46 в МЧС поступило сообщение о задымлении в пекарне в Набережных Челнах, она расположена по адресу: п. ЗЯБ, ул. Тан, 138. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что сработавшие шашки дымили всего 60 секунд, дым оказался ненастоящим. Пожарные констатировали, что вызов ложный.

Несколько лет назад из аэропорта Якутска было эвакуировано 400 человек после обнаружения дымовой шашки. По информации пресс-службы аэропорта, дымовую шашку нашли в мусорном баке терминала.



Алексей Нечаев