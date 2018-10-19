Аэропорт Якутска эвакуировали из-за дымовой шашки

Из аэропорта Якутска эвакуировано 400 человек после обнаруженной дымовой шашки.

По информации в пресс-службы аэропорта, дымовую шашку нашли в мусорном баке терминала.



На месте была организована работа кинологов, службы авиабезопасности аэропорта, специальных служб, сообщает «РИА Новости».



В ГУ МЧС России по Якутии уточнили, что оповещение посетителей проведено своевременно. Всего эвакуировано 400 человек.

«В настоящее время обследование аэропорта завершено. Пассажиры и персонал вернулись в здание аэропорта» — добавили в пресс-службе ведомства.

В мае аэропорт Казани эвакуировали из-за звонка о якобы заложенной бомбе. Позднее выяснилось, что эта информация не подтвердилась.