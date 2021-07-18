В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Журналистов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани временно ограничат движение транспорта по автодороге по улице Журналистов. Это связано с работами по прокладке трассы водопровода, сообщается на сайте мэрии города.

С 19 июля закроют проезд по улице Журналистов возле здания №54. Ограничение продолжит действовать по 26 августа.

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24-25 июля ограничение введут на пересечении улиц Журналистов и Халитова (в направлении движения автотранспорта в сторону ТЦ «Вьетнамский») и возле здания №48 корпус 2.

Напомним, власти Казани до 30 сентября продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по дороге по проспекту Альберта Камалеева. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.

Татьяна Демина