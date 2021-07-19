Производители хлеба предупредили ретейлеров о росте цен на 7—12% с августа

Производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на продукцию на 7—12% начиная с августа. Рост связывают с подорожанием сырья и упаковки, а еще транспортировки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на торговую сеть «Верный».



Как отметил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, в несколько раз подорожали все виды сырья, тогда как сам хлеб — на 1 рубль. По его словам, утвержденные правительством в конце 2020-го компенсации для производителей хлебопекарной продукции не полностью компенсирует рост цен на сырье.

В некоторых регионах субсидию выделяют не единоразово, а частями ежемесячно. Часть производителей отказалась от субсидий, чтобы не обанкротиться, сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он рассказал, что в связи с соглашением о фиксации розничных цен на сахар и подсолнечное масло их производители компенсируют выпадающие доходы от розничных продаж за счет оптовых покупателей, в том числе за счет производителей хлеба.

Фото: ru.wikipedia.org / Игорь Феденко

В Минсельхозе рост цен на хлебобулочную продукцию не ожидают, сообщает ТАСС. В ведомстве отметили, что цены находятся на стабильном уровне.

В июне российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб из-за нового ГОСТа.

Маргарита Головатенко