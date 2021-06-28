Российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб из-за нового ГОСТа
Причиной подорожания хлеба в России может стать разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.
В РСП отметили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты, но такого определения в Налоговом кодексе нет. Из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. На отрасль может лечь дополнительная финансовая нагрузка на уровне 22,4 млрд рублей.
Костюченко призвала крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки. Также она рассказала, что на рынке появились новые виды продукции, которые могут вводить покупателей в заблуждение. Для этого и нужен новый ГОСТ.
Кроме того, проект ГОСТа рассмотрят в Минсельхозе, если он поступит в ведомство.
Минсельхоз России прогнозирует сохранение стабильного уровня цен на основные товары до начала нового сезона. Затем они продолжат снижение, считают в ведомстве.
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