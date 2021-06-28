Российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб из-за нового ГОСТа

Причиной подорожания хлеба в России может стать разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.

В РСП отметили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты, но такого определения в Налоговом кодексе нет. Из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. На отрасль может лечь дополнительная финансовая нагрузка на уровне 22,4 млрд рублей.

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Костюченко призвала крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки. Также она рассказала, что на рынке появились новые виды продукции, которые могут вводить покупателей в заблуждение. Для этого и нужен новый ГОСТ.

Кроме того, проект ГОСТа рассмотрят в Минсельхозе, если он поступит в ведомство.

Минсельхоз России прогнозирует сохранение стабильного уровня цен на основные товары до начала нового сезона. Затем они продолжат снижение, считают в ведомстве.

Алексей Нечаев