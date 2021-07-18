В Германии в результате наводнений погибли более 150 человек
По последним данным, в Германии в результате наводнений погибли уже 156 человек. В частности, в округе Арвайлер на западе страны зарегистрировано 110 погибших. Еще почти 700 жителей пострадали.
В Северном Рейне — Вестфалии погибли жертвами стихии стали как минимум 45 человек. В районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария) погиб один человек, пишет ТАСС.
В четверг в Германии насчитывалось более 40 жертв наводнения, возникшего после сильных ливней. 16 июля Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. Сообщалось, что в ликвидации последствий паводков задействованы 900 солдат бундесвера. На тот момент количество жертв потопа уже превышало 100 человек. Еще свыше тысячи жителей ФРГ пропали без вести.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым