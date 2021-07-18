В Германии в результате наводнений погибли более 150 человек

По последним данным, в Германии в результате наводнений погибли уже 156 человек. В частности, в округе Арвайлер на западе страны зарегистрировано 110 погибших. Еще почти 700 жителей пострадали.

В Северном Рейне — Вестфалии погибли жертвами стихии стали как минимум 45 человек. В районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария) погиб один человек, пишет ТАСС.

В четверг в Германии насчитывалось более 40 жертв наводнения, возникшего после сильных ливней. 16 июля Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны. Сообщалось, что в ликвидации последствий паводков задействованы 900 солдат бундесвера. На тот момент количество жертв потопа уже превышало 100 человек. Еще свыше тысячи жителей ФРГ пропали без вести.

Татьяна Демина