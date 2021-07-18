В Якутии из-за пожаров приостановлено речное и авиасообщение

Аэропорт Якутска из-за густого дыма, вызванного лесными пожарами, не принимает и не отправляет рейсы, сообщается на странице аэропорта в Instagram. Также приостановлено речное движение, сообщается на сайте правительства.

«На реке Лена на основании правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск — Нижний Бестях», «Кангалассы — Соттинцы» и «Мохсоголлох — Качикатцы» временно приостановлено до улучшения обстановки», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ситуация с лесными пожарами на территории Якутии остается крайне сложной. В этом году в регионе самое засушливое лето за весь 150-летний период метеонаблюдений.

Алексей Нечаев