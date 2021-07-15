ОПЕК в июне выполнила обязательства по сокращению добычи нефти на 120%

В июне ОПЕК перевыполнила обязательства по сделке по сокращению добычи нефти на 20%. С рынка получилось убрать 4,811 млн баррелей в сутки к базовому уровню в соглашении при установленных 4,01 млн б/с.

В июне добыча участников сделки составила 21,872 млн б/с. При этом по условиям сделки норматив составляет 22,673 млн б/с.

В июне страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки — до 26,034 млн б/с, пишет ТАСС со ссылкой на июльский отчет организации. Саудовская Аравия получала в прошлом месяце 8,906 млн б/с (+425 тысяч б/с к маю).

Отметим, страны ОПЕК+, куда входят 10 из 13 стран-участниц ОПЕК, договорились с мая увеличивать объемы добычи нефти. В частности, Саудовская Аравия на протяжении мая — июля возвращает на рынок сокращенный еще в феврале миллион баррелей.

Напомним, в конце апреля вице-премьер России Александр Новак сообщил, что за март исполнение странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти составило 113%. На тот момент это был самый высокий показатель с начала реализации сделки.



Татьяна Демина