В регионы России направят 50 млрд рублей на поддержание сбалансированности их бюджетов

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России направит на укрепление стабильности бюджетных систем регионов 50 млрд рублей. Средства в размере от 300 млн до 2 млрд рублей получат 55 субъектов РФ.

Эти деньги помогут регионам в полном объеме выполнить свои обязательства перед населением и реализовать социально значимые идеи. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это первый в 2021 году транш на поддержание сбалансированности региональных бюджетов, говорится в сообщении на сайте правительства России. В прошлом году на прямую финансовую поддержку субъектам выделили 300 млрд рублей. Их направили на закупку лекарств, развитие ЖКХ и социальной инфраструктуры, помощь гражданам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Татарстан вошел в список регионов с самым богатым региональным бюджетом в России. В их числе также оказались Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Свердловская область.



Татьяна Демина