Татарстан оказался в числе регионов с самым богатым бюджетом в России
Татарстан вошел в список регионов с самым богатым региональным бюджетом России, об этом «РИА Новости» сообщил эксперт ЦСР Александр Бурков.
В числе самых богатых регионов также оказались Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Свердловская область.
Самые бедные бюджеты у Адыгеи, Горного Алтая, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области — их общие доходы ниже 3% доходов бюджетов регионов-лидеров.
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