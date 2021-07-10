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Татарстан оказался в числе регионов с самым богатым бюджетом в России

08:59, 10.07.2021
Татарстан оказался в числе регионов с самым богатым бюджетом в России
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в список регионов с самым богатым региональным бюджетом России, об этом «РИА Новости» сообщил эксперт ЦСР Александр Бурков.

В числе самых богатых регионов также оказались Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Свердловская область.

Самые бедные бюджеты у Адыгеи, Горного Алтая, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области — их общие доходы ниже 3% доходов бюджетов регионов-лидеров.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетФинансыОбщество Татарстан
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