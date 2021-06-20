В июне цены на вторичное жилье в Казани остались на уровне мая

Фото: Максим Платонов (архив)

В июне цены на вторичное жилье в Казани остались на уровне прошлого месяца — 101,6 тыс. рублей за квадратный метр. В годовом выражении ценник на «вторичку» увеличился на 21,5% — в июне 2020 средняя стоимость 1 кв. метра составляла 83,6 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

По подсчетам ЦИАН, средняя стоимость жилья на вторичном рынке в 16 крупнейших городах России в июне составила 91 тыс. рублей. По сравнению с маем 2021 года цены выросли на 0,5%, по сравнению с июнем 2020 года — на 17%.

Наиболее значительный рост средней стоимости вторичной недвижимости за месяц зарегистрирован в Краснодаре — там цены увеличились 1,9%, достигнув 76,8 тыс. рублей за 1 кв. метр. На втором месте по этому показателю Новосибирск — цены выросли на 1,4%, до 86,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по результатам исследования аналитиков SRG Казань вошла в топ-5 рейтинга российских городов по росту стоимости вторичного жилья. За три года цены на этом рынке недвижимости в столице Татарстана выросли на 45,9%, до 95,9 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Татьяна Демина