В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 57 человек, из них восемь случаев — завозные, 49 — контактные. 16 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.

Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 260 случаев коронавируса.

В Казани выявили 32 заболевших COVID-19, в Набережных Челнах — десять, в Альметьевском районе — пять, в Муслюмовском — троих, в Нижнекамском — двоих. По одному случаю коронавируса зарегистрировали в Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском и Тукаевском районах РТ.



Вылечились за последние сутки 40 пациентов, всего — 20 806 татарстанцев. Умерли, по последним данным, 578 человек.

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Татьяна Демина