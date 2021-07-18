Количество россиян, умерших от наркотиков в 2020 году, выросло на 60%

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году в России от причин, связанных с наркотическими веществами умерли 7 316 человек. Это на 60% больше, чем в 2019-м, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2016—2018 годах наркотики становились причиной летальных исходов от 4,4 до 4,8 тыс. человек. В эту категорию входят умершие от психических расстройств в результате злоупотребления ими и те, чья смерть наступила от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами, а также отравившиеся ими «с неопределенными намерениями, не классифицированными в других рубриках».



В целом на смертность от наркотиков приходится 5,2% от общего числа летальных исходов, зарегистрированных в прошлом году в России. Всего в стране в «ковидный» год умерли почти 139,6 тыс. человек.

В июне сообщалось, что в пандемию россияне стали больше умирать от алкоголя. В 2020 году он стал причиной смерти 50 435 россиян. В 2019-м их количество было меньше — 47 427.



Татьяна Демина