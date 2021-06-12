В пандемию россияне стали больше умирать от алкоголя

Росстат сообщает, что в 2020 году от алкоголя умерли 50 435 россиян. В 2019-м количество таких смертей было меньше (хоть и ненамного) — 47 427, причем по сравнению с 2018-м (48 786 смертей) оно снижалось. Об этом пишет РБК. Кстати, об этом предупреждал и Минздрав, который объяснял рост потребления алкоголя и смертности, связанной с ним, в том числе самоизоляцией весной 2020 года.

Чрезмерную «карантинную» алкоголизацию населения подтверждал «Реальному времени» и торакальный хирург РКБ Евгений Тришин:

— Люди ведь как восприняли локдаун? Кто-то как рекомендацию беречься. А кто-то как прямой приказ к алкоголизму и разгульному образу жизни.



В 2020 году стало больше и смертей, обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения. 24 159 россиян ушли из жизни по этим причинам, причем это на целых 20% больше, чем в 2019-м.



Однако же в апреле глава федерального Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в стране с 2019 года объем потребления алкоголя на душу населения сократился с 10,6 до 9,4 литра, употребление табака — с 24,2% до 21,5%.

Людмила Губаева