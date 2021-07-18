Дом, где жил Качалов в Казани, получил положительное заключение по реставрации

Фото: Максим Платонов (архив)

Управление госэкспертизы Татарстана по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по сохранению дома Качалова в Казани. Здание является объектом культурного наследия.

Здание общей площадью около 2 460 кв. метров планируется адаптировать под выставочные залы. В нем намерены восстановить внутреннюю отделку помещений, интерьеров, архитектурные решения и фасады, воссоздать наружную лестницу, утраченные стены и перегородки. Помимо этого, запланировано озеленение и наружное освещение территории, восстановление дорожного покрытия.

Фото: Максим Платонов (архив)

Управление госэкспертизы установило, что результаты инженерных изысканий и проектная документация по объекту капитального строительства соответствуют требованиям технических регламентов, сообщается на сайте ведомства.

Татьяна Демина