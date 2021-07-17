«Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля удостоился фильм «Титан»
«Золотой пальмовой ветви», главной награды 74-го Каннского кинофестиваля, удостоился фильм «Титан», снятый французским режиссером Джулией Дюкорно. Почетная «Золотая пальмовая ветвь» досталась итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.
Гран-при фестиваля присудили фильму «Герой» (режиссер Асгар Фархади) и «Купе номер шесть» (режиссер Юхо Куосманен). Последняя кинокартина снята при поддержке российского Минкультуры.
Приз жюри фестиваля присудили кинокартине «Колено Ахеда» израильского режиссера Надава Лапида и фильму «Память» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.
Французский режиссер Леос Каракс получил приз за лучшую режиссуру за картину «Аннетт». Награды за лучший сценарий удостоился японский фильм-экранизация рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути.
Лучшим актером назван Калеб Лэндри Джонс за роль в фильме «Нитрам» австралийского режиссера Джастина Курзеля. Приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль присудили Ренате Рейнсве за работу в кинокартине норвежского режиссера Йоакима Триера «Худший человек на свете».
Напомним, Россию на 74-м Каннском фестивале представлял фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Оператор работы Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии.
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