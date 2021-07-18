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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +32 градусов

06:26, 18.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +32 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 18 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, локально град.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. В Казани — от +23°С до +30°С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти выходные в Татарстане ожидается жаркая погода до +33 градусов, возможны сильные дожди, град.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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