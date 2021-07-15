В выходные дни в Татарстане ожидается жара до +33 градусов и грозы

Фото: Максим Платонов (архив)

На этих выходных в Татарстане ожидается жаркая погода до +33 градусов, возможны сильные дожди, град. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Гидрометцентра РТ.

Завтра, в пятницу, погода в республике будет формироваться под влиянием атмосферного фронта. Днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах ожидаются сильный дождь и град. Ветер кратковременно усилится до 15—20 м/с, локально ожидается шквал до 24 м/с. Ночью температуры составят +11..16 градусов, в западных районах до 19°, днем воздух прогреется до +26..31 градуса.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

17 и 18 июля ночью вероятность осадков небольшая, температуры воздуха достигнут +10..19 градусов. Однако днем и вечером в отдельных районах республики будут отмечаться грозовые дожди с кратковременными усилениями ветра. Днем в субботу воздух прогреется до +26..31 градуса, 18 июля потеплеет до +28..33 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 19—20 июля, сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Температуры воздуха днем будут достигать от 28 до 34 градусов.

Сегодня МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий. Днем и вечером 16 июля на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с.

