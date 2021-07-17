Суд арестовал замглавы Южного таможенного управления ФТС России

Заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина заключил под стражу Дорогомиловский суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Дорогомиловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Скрипкину Александру Анатольевичу до 15 сентября», — сказал он.

Скрипкин подозревается в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта — ему предъявлено обвинение.

Он работает с 2011 года в таможенных органах. С 2013 года — заместитель начальника Ростовской таможни. С 2016 года — заместитель начальника Южного таможенного управления.



Алексей Нечаев