Генеральная репетиция летной программы МАКС-2021 прошла в Жуковском

Завершилась генеральная репетиция летной программы авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Авиашоу началось с коллективного пролета практически всей актуальной линейки отечественных вертолетов, включая гражданские Ка-62, «Ансат» и военные Ми-38, Ка-52 и другие машины. Плохая погода не помешала проведению репетиции — программа была реализована практически в полном объеме. С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском пройдет МАКС-2021.

На авиасалоне МАКС-2021 выступят пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты.

«Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» провели заключительные тренировочные полеты, в ходе которых отработали обновленные программы в составе шести экипажей, а также комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении «Кубинский бриллиант», — сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Нечаев