«Стрижи» и «Русские витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на МАКС-2021

На авиасалоне МАКС-2021 выступят пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Об этом сообщает ТАСС.

«Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» провели заключительные тренировочные полеты, в ходе которых отработали обновленные программы в составе шести экипажей, а также комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении «Кубинский бриллиант», — сказали в Минобороны РФ.

В Иннополисе очевидцы сняли на видео истребителей в небе. Видео появилось в социальных сетях. Одна из лучших пилотажных групп мира — «Русские витязи» выступила в небе над Иннополисом в честь шестилетия города. Зрители увидели семь новейших истребителей Су-35.

Алексей Нечаев