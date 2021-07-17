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Ректор КФУ прокомментировал рост цен на обучение в вузе

16:29, 17.07.2021
Ректор КФУ прокомментировал рост цен на обучение в вузе
Фото: Максим Платонов

Ректор КФУ Ильшат Гафуров прокомментировал рост цен на обучение в вузе. Об этом он рассказал в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

«Дорожает все. Когда мы сдерживаем цены на какой-то период времени, дальше идет достаточно быстрый рост. Здесь произошло примерно то же самое. Два года цены на обучение повышались только на коэффициент инфляции, но зарплаты наших преподавателей росли», — заявил ректор.

В общежития КФУ будут заселять при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование Татарстан
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