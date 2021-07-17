Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в воскресенье

Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 18 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра ночью и днем на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 16—21 м/с. Днем локально прогнозируется град. В Казани его не ожидается.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на этих выходных в Татарстане ожидается жаркая погода до +33 градусов, возможны сильные дожди, град.



Татьяна Демина