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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в воскресенье

12:56, 17.07.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре в воскресенье
Фото: Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 18 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра ночью и днем на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 16—21 м/с. Днем локально прогнозируется град. В Казани его не ожидается.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на этих выходных в Татарстане ожидается жаркая погода до +33 градусов, возможны сильные дожди, град.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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