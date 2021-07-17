В Татарстане завершили работы по трем программам капитального ремонта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершили работы по трем программам капитального ремонта. Лимит их финансирования составил почти 77 млн рублей.

По программам отремонтировали 40 объектов, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Среди них:

13 зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия;

12 объектов учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии;

15 зданий (помещений) исполкомов (советов) поселений республики.

В этом году в Татарстане должны отремонтировать шесть объектов культуры. На двух из них процессы завершены. Строительно-монтажные работы по программе капремонта стационарных организаций соцобслуживания выполнены на 90% — сданы 17 объектов, ремонтируются еще 12.



На 93% завершена программа капитального ремонта муниципальных архивов. На шести объектах работы завершены, на двух — продолжаются.

О том, что в Татарстане завершили капремонт учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии, и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия, в Минстрое республики сообщили во второй половине июня.



Татьяна Демина