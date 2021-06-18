В Татарстане завершили две программы капитального ремонта объектов
В Татарстане завершили программы капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. Лимит их финансирования составил почти 50 млн рублей.
На сегодняшний день в Татарстане реализуются 26 программ. В общей сложности они выполнены на 40%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Наибольшей масштабностью отличается программа ремонта учреждений образования, на которую из бюджета Татарстана выделено 2 млрд рублей. Она предусматривает ремонт 213 объектов. На сегодняшний день работы по программе выполнены на 47%, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ремонт завершен в семи из 23 общеобразовательных организаций республики. Суммарно объем работ по программе закрыт на 65%.
В коррекционных школах работы выполнены на 45%. Ремонт завершили в двух образовательных учреждениях, в пяти школах работы продолжаются.
Напомним, в 2021 году в Казани проведут ремонтные работы в 201 образовательном учреждении. На эти цели выделен 291 млн рублей из городского и республиканского бюджетов.
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