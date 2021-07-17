Темп роста ВРП Татарстана по итогам января — мая 2021 года составил 102,3%

Валовый региональный продукт Татарстана по итогам первых пяти месяцев 2021 года составил 1 трлн 181,8 млрд рублей, или 102,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Объем отгруженной продукции по итогам января — мая достиг 1 трлн 485,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Индекс промышленного производства составил 104,3% к аналогичному периоду 2020 года, в частности:

в добыче полезных ископаемых — 96,5%;

в обрабатывающих производствах — 108,7%;

в обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха — 110,7%;

в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 173,6%.

В сельском хозяйстве Татарстана объем продукции по итогам января — мая 2021 года составил 83,1 млрд рублей (100,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020-го). Объем строительных работ составил 94,9 млрд рублей (102,4% по отношению к январю — маю прошлого года).

Оборот розничной торговли в республике по итогам января — мая достиг 420,5 млрд рублей, или 110,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года.



Напомним, по итогам января — апреля 2021 года объем валового регионального продукта Татарстана составил 938,8 млрд рублей. По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года показатель вырос на 0,4%



Татьяна Демина