В Казани до 25 июля ограничено движение по улице Лево-Булачной
В Казани продлили ограничение движения по улице Лево-Булачной. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.
До 25 июля проезд автомобилей закрыт возле дома №38. Там проводятся фасадные работы, сообщается на сайте мэрии Казани.
Напомним, что ограничение на данном участке по этой же причине действовало в этом месяце и ранее.
Татьяна ДеминаОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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