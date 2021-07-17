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В Казани до 25 июля ограничено движение по улице Лево-Булачной

08:06, 17.07.2021
В Казани до 25 июля ограничено движение по улице Лево-Булачной
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани продлили ограничение движения по улице Лево-Булачной. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

До 25 июля проезд автомобилей закрыт возле дома №38. Там проводятся фасадные работы, сообщается на сайте мэрии Казани.

Яндекс.Карты/скриншот

Напомним, что ограничение на данном участке по этой же причине действовало в этом месяце и ранее.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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