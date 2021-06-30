В мэрии Казани напомнили об ограничениях на дорогах

В казанской мэрии напомнили автомобилистам о введенных с сегодняшнего дня ограничениях на дорогах города.



Так, до 10 июля закрыт проезд возле дома №38 по улице Лево-Булачной в связи с фасадными работами на участке.

На более долгий срок, до 30 марта 2022 года, в связи с работами по выносу инженерных сетей при строительстве дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы будут закрыты улица Аделя Кутуя, на участке от улицы Бухарской до дома №153 (корпус 2) по улице Аделя Кутуя, а еще проезд по улице Бухарской — на участке от дома №89/4 до улицы Родины.

Фото: realnoevremya.ru

О перекрытии на девять месяцев улиц Аделя Кутуя и Бухарской сообщалось сегодня.

Маргарита Головатенко