В Татарстане за неделю вновь подорожали капуста и морковь

В Татарстане за неделю вновь подорожала капуста. Цены выросли на 9,32% до 40,95 руб/кг. Такие данные приводит Татарстанстат за период с 5 по 12 июля.

Подорожала за неделю и морковь до 88,9 руб/кг (+4,05%), яблоки — до 98,46 руб/кг (+1,46%), печенье — до 148,97 руб/кг (+1,23%). Выросли цены на овощные, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар-песок, пшено и некоторые другие.

За неделю цены снизились на репчатый лук до 33,97 руб/кг, картофель — до 50,54 руб/кг. Подешевел черный байховый чай, куриные яйца, вареная колбаса, говядина и баранина.

Напомним, в казанском Кремле считают, что рост цен на овощи — это общероссийская тенденция, которая никак не связана с Татарстаном.



Татьяна Демина