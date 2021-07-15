В казанском Кремле прокомментировали рост цен на овощи в Татарстане

В июле в Татарстане в очередной раз повысились цены на овощи, сообщил Татарстанстат. За неделю с 27 июня по 5 июля на 6,21%, до 37,46 рубля за килограмм, подорожала свежая белокочанная капуста, стоимость моркови выросла на 6,11%, до 85,44 руб./кг. На 1,13% увеличились цены на репчатый лук — до 34,83 руб./кг. Подорожали также и яблоки — до 97,54 руб./кг (+1,18%). При этом подешевел картофель — до 52,72 руб./кг.

«Безусловно, наш президент в курсе. Это общероссийская тенденция, которая никак не связана с республикой», — пояснила сегодня в ходе брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Луиза Игнатьева