После трагедии в казанской гимназии №175 в деревне Кукморского района РТ закрыли начальную школу

Фото: Расим Хазиев

В деревне Ташлы Елга Кукморского района Татарстана закрыли начальную школу. После трагедии в 175-й гимназии Казани проводилась проверка всех учебных заведений республики — всего было закрыто 15 школ района. Об этом сообщил «Реальному времени» журналист и блогер Расим Хазиев.

Родителям из села Ташлы Елга сказали, что детей придется возить в школу в соседнюю деревню Каркаусь. По словам мамы двух учеников Наили Фатыховой, альтернативы вроде нет. Также она отметила, что детей надо будет поднимать в 5 утра, а после уроков им надо будет два часа ждать школьного автобуса. В управлении образования отмечают, что школы, где приостановлена деятельность, не соответствуют нормам безопасности и там невозможно обеспечить антитеррористические меры. Сейчас поданы заявки на строительство в районе МФЦ с размещением там начальной школы, детского сада и клуба.

фото: Расим Хазиев

В России проверили безопасность всех школ после трагедии в казанской гимназии. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.