В России проверили безопасность всех школ после трагедии в казанской гимназии

В России проверили безопасность всех школ после трагедии в казанской гимназии. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

После атаки на гимназию №175 в Казани были проведены проверки по всем школам в стране. Данные проверок повлияют на новые антитеррористические требования, пишет «РИА Новости».

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал учреждения. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС.



Ольга Плешкова