Пробки в Казани достигли 7 баллов

В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки. Такие данные на 17.30 приводит сервис «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на улицах Декабристов, Маршала Чуйкова, на проспекте Победы, Пушкина, Саид-Галеева. Пробки образовались на улицах Космонавтов, Николая Ершова, в Щербаковском переулке, на Лево-Булачной улице, на улице Копылова.

Также движение затруднено на улицах Камчатской, Петра Витера, на Мамадышском тракте.