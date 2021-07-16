Пробки в Казани достигли 7 баллов
В Казани в пятницу вечером образовались 7-балльные пробки. Такие данные на 17.30 приводит сервис «Яндекс.Карты».
Заторы наблюдаются на улицах Декабристов, Маршала Чуйкова, на проспекте Победы, Пушкина, Саид-Галеева. Пробки образовались на улицах Космонавтов, Николая Ершова, в Щербаковском переулке, на Лево-Булачной улице, на улице Копылова.
Также движение затруднено на улицах Камчатской, Петра Витера, на Мамадышском тракте.Общество Татарстан
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