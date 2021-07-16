Долги за ЖКУ в России превысили 1,3 трлн рублей — это много или мало?

За I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020-го показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го — 1,18 трлн, следует из данных Росстата.

В эти суммы входят долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан. Рост долгов эксперты вполне логично связывают с падением доходов физлиц и юрлиц в пандемию. «Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки», — сказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Долги УК выросли в том числе потому, что во время пандемии они были обязаны чаще проводить уборку подъездов, также заметно выросла стоимость стройматериалов, говорят эксперты. Что касается других юрлиц, представители энергетиков указывают на неплатежи со стороны неотключаемых потребителей — ГУПов и МУПов. «Ограничение электричества для них может обернуться экономическими, экологическими или социальными проблемами», — сказала председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.

Фото: Ринат Назметдинов

1,33 трлн рублей долгов за ЖКУ — это:

Еще не рекордная отметка : в 2018 году долги за ЖКУ достигали 1,4 трлн рублей.

: в 2018 году долги за ЖКУ достигали 1,4 трлн рублей. 1/14 часть доходов бюджета России — в 2021 году это 18,8 трлн рублей.

— в 2021 году это 18,8 трлн рублей. На долги населения приходится чуть меньше половины — по последним опубликованным данным, это 625 млрд рублей.

— по последним опубликованным данным, это 625 млрд рублей. На долги за тепло приходится лишь 15% — по данным «Совета производителей энергии», сумма долга за тепло составляет 206,4 млрд рублей.

— по данным «Совета производителей энергии», сумма долга за тепло составляет 206,4 млрд рублей. Еще меньше, 6%, приходится на долги за электроэнергию — по последним опубликованным данным Центра финансовых расчетов, они составляют 78,6 млрд рублей.

— по последним опубликованным данным Центра финансовых расчетов, они составляют 78,6 млрд рублей. В 8 раз меньше, чем должны россияне по ипотечным кредитам — в мае долг россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей.

— в мае долг россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей. В то же время в 19 раз больше просроченной задолженности по ипотеке , она составляет около 70 млрд рублей.

, она составляет около 70 млрд рублей. На 354 млрд больше просроченной задолженности россиян по кредитам всех видов — по данным ЦБ, это 976 млрд рублей.

— по данным ЦБ, это 976 млрд рублей. Больше, чем нанесенный экономике России ущерб от пандемии коронавируса — Роспотребнадзор оценивал его почти в триллион рублей.

Александр Артемьев