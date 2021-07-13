Правительство России выделило более 5,5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи
Правительство России выделило из своего резервного фонда более 5,5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. Предполагается, что на эти средства приобретут 1,6 тыс. единиц транспорта.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что во многих больницах машин скорой помощи недостаточно, а те, что есть, как правило, сильно изношены. Из-за этого люди долго ждут приезда врачей, особенно в удаленных районах и сельской местности.
Работа по обновлению парка машин скорой помощи ведется по поручению президента России Владимира Путина, сообщается на сайте правительства. Распоряжение о выделении средств на закупку транспорта подписал Мишустин.
Напомним, в ближайшие три года — до 2024 года включительно — в России в сельскую местность направят 5 тысяч машин скорой помощи. Это позволит полностью обновить парк во всех регионах страны. Об этом Путин рассказал, выступая в апреле с традиционным посланием Федеральному собранию.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым