Правительство России выделило более 5,5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России выделило из своего резервного фонда более 5,5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. Предполагается, что на эти средства приобретут 1,6 тыс. единиц транспорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что во многих больницах машин скорой помощи недостаточно, а те, что есть, как правило, сильно изношены. Из-за этого люди долго ждут приезда врачей, особенно в удаленных районах и сельской местности.

Работа по обновлению парка машин скорой помощи ведется по поручению президента России Владимира Путина, сообщается на сайте правительства. Распоряжение о выделении средств на закупку транспорта подписал Мишустин.

Напомним, в ближайшие три года — до 2024 года включительно — в России в сельскую местность направят 5 тысяч машин скорой помощи. Это позволит полностью обновить парк во всех регионах страны. Об этом Путин рассказал, выступая в апреле с традиционным посланием Федеральному собранию.

Татьяна Демина