В Нижнекамском районе могут создать более 11 тысяч новых рабочих мест

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамском районе Татарстана в ближайшей перспективе могут появиться более 11 тысяч рабочих мест. Этому поспособствуют 77 инвестиционных проектов на общую сумму 52 млрд рублей.



На сегодняшний день резидентами нижнекамской ТОСЭР являются 20 компаний. В 2021 году планируется привлечь еще пять, рассказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Четыре действующих резидента планируют внести изменения в подписанные соглашения на увеличение показателей по инвестициям на сумму свыше 1,2 млрд рублей и созданию 330 новых рабочих мест», — добавил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам первого квартала уровень безработицы по муниципалитету составил 1,2%. Власти планируют достичь показателя не более 0,8%, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что из-за пандемии коронавируса численность безработных нижнекамцев увеличилась за год в четыре раза. Подробнее — в материале.

Татьяна Демина