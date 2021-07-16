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В Казани устраняют причины аварии на водопроводе в Московском районе

12:11, 16.07.2021
В Казани устраняют причины аварии на водопроводе в Московском районе
Фото: realnoevremya.ru

В Казани бригады МУП «Водоканал» устраняют аварию на водопроводе по ул.Серова 2а, сообщает мэрия города.

Заявка о водопроводной течи поступила предприятию еще 13 июля вечером. Тогда после обследования системы водоснабжения выявили прорыв на водопроводе диаметром 300 мм.

Аварийную ситуация устраняют, в 9.10 для этого отключили участок водопровода.

Воды сейчас нет:

  • В домах по улице Батыршина, 13, 15, 17, 21, 18, 20, 22;
  • Кулахметова, 20а (детский сад №97);
  • Серова, 2а (детский сад №395).

Работы планируется завершить сегодня до 20.00. Автоцистерны осуществляет подвоз воды. Заявки принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду сегодня утром.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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