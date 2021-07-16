В Казани устраняют причины аварии на водопроводе в Московском районе
В Казани бригады МУП «Водоканал» устраняют аварию на водопроводе по ул.Серова 2а, сообщает мэрия города.
Заявка о водопроводной течи поступила предприятию еще 13 июля вечером. Тогда после обследования системы водоснабжения выявили прорыв на водопроводе диаметром 300 мм.
Аварийную ситуация устраняют, в 9.10 для этого отключили участок водопровода.
Воды сейчас нет:
- В домах по улице Батыршина, 13, 15, 17, 21, 18, 20, 22;
- Кулахметова, 20а (детский сад №97);
- Серова, 2а (детский сад №395).
Работы планируется завершить сегодня до 20.00. Автоцистерны осуществляет подвоз воды. Заявки принимаются по телефону +7(843)231-62-60.
В домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду сегодня утром.
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