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Из-за аварии на водопроводе без воды остались несколько домов в Московском и Кировском районах Казани

09:59, 16.07.2021
Из-за аварии на водопроводе без воды остались несколько домов в Московском и Кировском районах Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает администрация районов в telegram-канале.

Без воды остались:

  • дома по улице Батыршина, 13, 15, 17, 21, 18, 20, 22,
  • Кулахметова, 20а,
  • Серова, 2а,
  • Пролетарская, 9, 17а.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефону 231-62-60.

Фото: kzn.ru

Сегодня произошло плановое отключение воды в ряде домов Ново-Савиновского района Казани.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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