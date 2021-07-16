Из-за аварии на водопроводе без воды остались несколько домов в Московском и Кировском районах Казани

В домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает администрация районов в telegram-канале.

Без воды остались:

дома по улице Батыршина, 13, 15, 17, 21, 18, 20, 22,

Кулахметова, 20а,

Серова, 2а,

Пролетарская, 9, 17а.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефону 231-62-60.



Фото: kzn.ru

Сегодня произошло плановое отключение воды в ряде домов Ново-Савиновского района Казани.

