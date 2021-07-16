Из-за аварии на водопроводе без воды остались несколько домов в Московском и Кировском районах Казани
В домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает администрация районов в telegram-канале.
Без воды остались:
- дома по улице Батыршина, 13, 15, 17, 21, 18, 20, 22,
- Кулахметова, 20а,
- Серова, 2а,
- Пролетарская, 9, 17а.
Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефону 231-62-60.
Сегодня произошло плановое отключение воды в ряде домов Ново-Савиновского района Казани.
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