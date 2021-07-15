Завтра в Ново-Савиновском районе Казани в ряде домов отключат воду

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани на время отключат водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Воды не будет 16 июля с 9:00 до полуночи по следующим адресам: улица Фатыха Амирхана, 12а корп.1; 12 лит. А, 12е, 12д, 14а, 14б, улица Лаврентьева, 3, 3а.

фото: kzn.ru

Сегодня в некоторых домах в центре Казани в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене запорно-регулирующей арматуры по улице Баумана, 48 почти на сутки отключили воду.

Алексей Нечаев