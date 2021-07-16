В Пензенской области запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки

Агрохолдинг «Дамате» открыл в Нижнеломовском районе Пензенской области самый большой в Европе завод глубокой переработки мяса индейки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Новый объект расположен на одной площадке с заводом по убою и переработке индейки, что обеспечивает логистическое удобство доставки сырья для изготавливаемой продукции. Мощность предприятия — 303 тонны в сутки. Стоимость — 9 млрд рублей. Строительство завода велось в рамках инвестиционного соглашения между ГК «Дамате», правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк». На предприятии создано 700 рабочих мест», — говорится в сообщении.

«Дамате» — крупнейший в России производитель мяса индейки. Группа «Дамате» развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции.