Казанцы с 15 июля временно не смогут пополнять транспортные карты в пунктах «Центра платежей»

Казанцы временно не смогут пополнять транспортные карты в пунктах «Центра платежей». Ограничение действует с 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

АО «Транспортная карта» отмечает, что будут проходить технические работы. Пополнить баланс транспортной карты можно в банкоматах и инфокиосках «Ак Барс Банка», в почтовых отделениях, на портале госуслуг РТ и на сайте транспортной карты.

Такое уже было в мае этого года. Тогда сообщалось, что из-за предстоящих технических работ 16 мая, с полуночи до 10.00, нельзя будет пополнить счета транспортных карт.

Алексей Нечаев