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В Казани временно нельзя будет пополнить баланс транспортной карты

18:47, 14.05.2021
В Казани временно нельзя будет пополнить баланс транспортной карты
Фото: realnoevremya.ru

Из-за предстоящих технических работ 16 мая, с полуночи до 10.00, нельзя будет пополнить счета транспортных карт. Об этом сообщили в мэрии Казани.

В этот промежуток времени пополнить транспортные карты через какие-либо сервисы (пункты пополнения, банкоматы, сервис «Отложенное пополнение», в том числе запись ресурса на валидаторе у кондуктора) будет нельзя.

В исполкоме советуют заблаговременно пополнить свои транспортные карты. Сообщается также, что технические работы не отразятся на оплате проезда в общественном транспорте.

Ранее был случай, когда в автобусах Казани возникли трудности при оплате проезда банковскими картами. Это произошло из-за технического сбоя со стороны банка.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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