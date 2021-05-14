В Казани временно нельзя будет пополнить баланс транспортной карты

Из-за предстоящих технических работ 16 мая, с полуночи до 10.00, нельзя будет пополнить счета транспортных карт. Об этом сообщили в мэрии Казани.

В этот промежуток времени пополнить транспортные карты через какие-либо сервисы (пункты пополнения, банкоматы, сервис «Отложенное пополнение», в том числе запись ресурса на валидаторе у кондуктора) будет нельзя.

В исполкоме советуют заблаговременно пополнить свои транспортные карты. Сообщается также, что технические работы не отразятся на оплате проезда в общественном транспорте.

Ранее был случай, когда в автобусах Казани возникли трудности при оплате проезда банковскими картами. Это произошло из-за технического сбоя со стороны банка.

Ольга Плешкова