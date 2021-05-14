Ургант и Познер снимут документальный фильм в Казани

В instagram-аккаунте Владимира Познера появилась информация о том, что они с Иваном Ургантом снимут документальный фильм на Волге и посетят Казань — идею предложил Иван.

«В июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске», — отмечается в сообщении.

Также Познер написал, что съемочная команда ищет в этих городах людей, «на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание». Предложения можно отправлять на электронную почту.

Ранее Познер прокомментировал инцидент, который произошел с ним в Грузии, в своем аккаунте в Instagram. В Тбилиси прошла акция протеста — против его приезда.



Алексей Нечаев