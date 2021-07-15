Число пользователей библиотек в России составило 41,7 млн человек — это много или мало?

Число зарегистрированных пользователей библиотек сократилось на 8,7 млн в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, составив по стране 41,7 млн человек. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ. Это число значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

«Если в 2017—2019 годах число посещений библиотек выросло на 7%, то в 2020 году число зарегистрированных пользователей библиотек сократилось на 8,7 млн человек по сравнению с 2019 годом и составило 41,7 млн человек. Сокращение произошло в 82 субъектах Российской Федерации», — сказано в отчете.

Кроме того, отмечает Счетная палата, в 2019 году с нарушением законодательства были закрыты или реорганизованы 56 библиотек в разных регионах. Всего с 2015 года библиотечная сеть в России уменьшилась на 5,3%.

Фото: Максим Платонов

41,7 млн пользователей библиотек — это:

Почти треть от общего числа жителей России .

. В среднем по 1 129 пользователей на одну библиотеку — всего их по итогам 2020 года в России насчитывается 36 919.

— всего их по итогам 2020 года в России насчитывается 36 919. На крупнейшую в стране библиотеку — Российскую государственную, она же «Ленинка», приходится менее 1 процента от этого числа (около 400 тыс.).

(около 400 тыс.). 1/30 часть этих пользователей приходится на Татарстан — здесь библиотечную карточку имеют 1,38 млн человек, или более чем каждый третий житель республики.

— здесь библиотечную карточку имеют 1,38 млн человек, или более чем каждый третий житель республики. За 2020 год число пользователей библиотек в Татарстане также сократилось — на 4,6%. По России — на 17,4%.

— на 4,6%. По России — на 17,4%. В 3,86 раза больше, чем приверженцев здорового образа жизни в России — их, по последним данным, 10,8 млн человек.

— их, по последним данным, 10,8 млн человек. Меньше, чем геймеров в России : в 2020 году ВШЭ подсчитала, что число геймеров в РФ превышает отметку в 65 миллионов.

: в 2020 году ВШЭ подсчитала, что число геймеров в РФ превышает отметку в 65 миллионов. В четыре раза меньше, чем в США — там, по данным Института музейных и библиотечных услуг, библиотечные карточки есть у 171 млн американцев, то есть практически у половины жителей страны.

Александр Артемьев