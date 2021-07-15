В работе KazanSummit 2021 примут участие представители 48 стран и 25 регионов России
В очном формате саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» примут участие представители 48 стран и 25 регионов России. В столицу Татарстана прибудут 32 дипломатические миссии: послы и генеральные консулы иностранных государств, рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
В программе форума ожидается проведение 90 тематических сессий, форумов молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion Day.
На полях саммита пройдут выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021 и Машиностроительный кластерный форум, сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» будет проходить в онлайн- и офлайн-формате с 28 по 30 июля. В очном формате мероприятие будет проходить на территории «Казань Экспо».
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