Минспорта РТ прокомментировало отстранение пловчихи Вероники Андрусенко

Министерство спорта Татарстана ждет информацию от Всероссийской федерации плавания после отстранения спортсменки Вероники Андрусенко от участия в Олимпийских играх в Токио за возможное нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Федерация начала расследование этого вопроса.

Напомним, вчера Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио.

Андрусенко заявила, что новость стала для нее шоком, антидопинговых правил спортсмена не нарушала.

Татьяна Леухина