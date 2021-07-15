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Минспорта РТ прокомментировало отстранение пловчихи Вероники Андрусенко

11:32, 15.07.2021
Минспорта РТ прокомментировало отстранение пловчихи Вероники Андрусенко
Фото: minsport.tatarstan.ru

Министерство спорта Татарстана ждет информацию от Всероссийской федерации плавания после отстранения спортсменки Вероники Андрусенко от участия в Олимпийских играх в Токио за возможное нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Федерация начала расследование этого вопроса.

Напомним, вчера Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио.

Андрусенко заявила, что новость стала для нее шоком, антидопинговых правил спортсмена не нарушала.

Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан
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