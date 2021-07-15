Вероника Андрусенко прокомментировала отстранение за нарушение антидопинговых правил

Вероника Андрусенко прокомментировала сообщения об отстранении ее за нарушение антидопинговых правил. Она состояла в составе российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио.



По ее словам, новость стала для нее шоком. Андрусенко сообщила, что никогда не нарушала антидопинговые правила.

«Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — приводит ее слова «РИА Новости».

За нарушение антидопинговых правил международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. Такое решение федерация приняла на основании доказательств, предоставленных WADA, которые были получены при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Маргарита Головатенко