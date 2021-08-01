Генеральный директор ТАИФа поздравил ректора КФУ Ильшата Гафурова с юбилеем

Фото: предоставлено АО «ТАИФ»

Сегодня, 1 августа, празднует 60-летие Ильшат Гафуров — российский ученый, педагог, государственный деятель, ректор Казанского федерального университета. От себя лично и от имени всего многотысячного коллектива Группы ТАИФ юбиляра поздравил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

«Уважаемый Ильшат Рафкатович! Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 60-летием!» — говорится в обращении Руслана Шигабутдинова.

«В этот праздничный день позвольте от всей души поблагодарить Вас за продуктивную совместную работу, за то, что все свои силы, знания и энергию Вы отдаете на благо развития высшего образования и науки Татарстана и России!

Ваша трудовая биография — яркий пример того, как можно и нужно добиваться успехов, принося реальную пользу обществу. Вот уже более десяти лет Вы возглавляете один из самых престижных вузов страны. Продолжая традиции университета, заложенные еще в Российской Империи, Вы держите курс на динамичное развитие и делаете все возможное для того, чтобы качество высшего образования и науки в вузе соответствовало высоким мировым стандартам!

В Казанском университете учились и работали люди, которые внесли огромный вклад в развитие родной страны и мировой науки. Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Николай Зинин и Евгений Завойский — это далеко не полный список выдающихся выпускников вуза. Уверены, что, развиваясь под Вашим руководством, университет подарит стране и миру новые имена!» — отметил генеральный директор АО «ТАИФ».

«Мы высоко ценим Ваш вклад в подготовку высококлассных специалистов, которые работают в Группе компаний ТАИФ, и дорожим высоким уровнем наших взаимоотношений. Огромного уважения заслуживают Ваша активная гражданская позиция и неравнодушное, ответственное отношение к своей работе. Все свои силы, знания и колоссальный опыт Вы направляете на решение вопросов повышения качества жизни и защиты прав граждан, занимая должность сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта в Татарстане. Можно только поражаться, сколько энергии, эмоций, сил и жажды деятельности вмещает в себе один человек!

От всей души желаем Вам, Ильшат Рафкатович, всего того, что делает нашу жизнь яркой и по-настоящему полной: крепкого здоровья и активного долголетия, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии и сил, воплощения в жизнь всех Ваших замыслов и планов! Пусть будущее готовит Вам много счастливых лет, наполненных радостью, удачей и приятными событиями! Мира и добра Вам и Вашим близким!» — завершил свое обращение в адрес юбиляра Руслан Шигабутдинов.

