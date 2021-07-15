В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Елабуга — Гари — Абалач
В Елабужском районе Татарстана отремонтировали участок дороги Елабуга — Гари — Абалач по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
Дорога запроектирована по нормативам 2-й технической категории. Ширина проезжей части — 9 м, у дороги две полосы движения. Она связывает Елабугу с М-7 «Волга» и особой экономической зоной «Алабуга». По ней курсирует большегрузный транспорт.
Дорожники уложили верхний слой покрытия из ЩМА-15 и укрепили обочины по три метра с каждой стороны. Ремонт проводился на более изношенном участке проезжей части. Генподрядчиком стала ведущая дорожная организация Татарстана — ОАО «Алексеевскдорстрой».
На днях в Ютазинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Азнакаево — Ютаза — М-5.
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