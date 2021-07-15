Из СИЗО Казани в Сибирь выслали брата экс-начальника БОП МВД Татарстана

Фото: «Реальное время» / Ирина Плотникова

Как выяснило «Реальное время», осужденных к реальным срокам казанцев еще до вступления приговора в силу начали отправлять в СИЗО Иркутска. Одними из первых выслали Динара Залялова, брата экс-начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана, и Рената Хайруллина, бывшего топ-менеджера «Росгосстраха» в Казани.



Оба содержались в СИЗО-2 Казани и ожидали рассмотрения Верховным судом РТ своих апелляционных жалоб на приговоры Кировского и Московского райсудов Казани. Залялов ранее был наказан 6-летним сроком за соучастие брату в афере на 25 млн рублей, Хайруллин получил 4 года за мошенничество на схожую сумму с фальсификацией посреднических сделок о страховании. Оба настаивают на невиновности.

В УФСИН по РТ объясняют «перевод осужденных в изоляторы других регионов» вынужденной мерой ввиду дефицита мест в камерах татарстанских СИЗО.

Насколько превышен лимит и в каких условиях высланные четвертую неделю в наручниках добираются до Сибири — в материале «Реального времени».